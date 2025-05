Experimento em parque revela riscos de abordagem infantil por estranhos Crianças são testadas com cachorrinho em experimento sobre segurança Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 16h12 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h12 ) twitter

Apresentador Eleandro Passaia testa se crianças falam com um estranho em parque em São Paulo

No parque Jardim das Perdizes, em São Paulo, Eleandro Passaia realizou um experimento para avaliar a reação das crianças quando abordadas por estranhos. Utilizando um filhote de cachorro como isca, ele testou se as crianças seguiriam um desconhecido.

A maioria das crianças aceitou o convite para ajudar o cachorro, expondo-se a possíveis perigos. Isso evidenciou como mesmo instruídas pelos pais, elas podem ser vulneráveis a táticas simples de aproximação. No entanto, uma criança destacou-se por desconfiar da situação e recusar-se a seguir Passaia, retornando rapidamente para sua mãe.

O experimento enfatiza a importância de educar continuamente as crianças sobre segurança e manter vigilância constante em locais públicos. A atividade também contou com a participação dos familiares que observavam as interações à distância, reforçando a necessidade de supervisão ativa para prevenir riscos à segurança infantil.

