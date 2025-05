Motorista de aplicativo perde mais de R$ 70 mil em falsa oportunidade de emprego

Um motorista de aplicativo perdeu mais de R$ 70 mil em uma falsa oportunidade de emprego. O dinheiro das corridas paga as despesas diárias de Ricardo Alves Scarpin, mas ele queria uma renda extra e aceitou uma proposta de trabalho em uma plataforma digital, onde ele teria que avaliar produtos online. No entanto, para receber os pagamentos, ele precisava fazer depósitos e, de uma hora para a outra, os falsos contratantes alegaram que o banco de Ricardo se recusava a receber o pagamento. Foi aí que ele percebeu que caiu no golpe. Acompanhe!



