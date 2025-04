Explosão de gás em São Paulo causa morte de bebê e deixa feridos Tragédia na Brasilândia resultou em desabamento e cinco feridos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 15h12 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h12 ) twitter

Tragédia em São Paulo: bebê de 4 meses morre após desabamento de casa

Uma explosão de gás levou ao desabamento de um sobrado na Brasilândia, zona norte de São Paulo. A tragédia resultou na morte de Maitê Alice, um bebê de quatro meses resgatado dos escombros que infelizmente faleceu a caminho do hospital. Outras cinco pessoas ficaram feridas no incidente.

Entre os resgatados estavam Manuela, de 12 anos, e um idoso com queimaduras graves. Testemunhas relataram ter ouvido uma forte explosão antes do colapso da estrutura. A Defesa Civil interditou parcialmente três casas vizinhas devido a danos estruturais. As causas do vazamento ainda estão sob investigação pelas autoridades competentes.

