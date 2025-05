Faixas sobre acidente fatal com mototáxi são removidas em São Paulo Investigação continua após morte de Larissa Barros; caso é tratado como homicídio culposo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 16h09 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h09 ) twitter

Faixas que falam de acidente com mototáxi que matou jovem são retiradas de viadutos em SP

Faixas que mencionavam um acidente fatal envolvendo Larissa Barros, de 22 anos, foram removidas de viadutos em São Paulo. O incidente ocorreu quando Larissa estava em uma moto por aplicativo e foi atingida pela porta de um carro, cujo passageiro a abriu enquanto o veículo estava em movimento.

O acidente resultou na morte de Larissa após ser arremessada da moto. Motociclistas que removeram as faixas alegam que elas atribuíam a culpa ao condutor da moto, enquanto eles acreditam que a responsabilidade é do passageiro do carro que abriu a porta.

O passageiro do carro estava embriagado no momento do acidente e afirmou em depoimento não se lembrar de ter aberto a porta. O condutor da moto também prestou depoimento e sua defesa nega que ele estivesse em alta velocidade ou sob efeito de álcool.

A polícia continua a investigação como um caso de homicídio culposo, sem intenção de matar, e está analisando imagens de câmeras de segurança para identificar outras testemunhas. A morte de Larissa trouxe novamente à tona discussões sobre a segurança do transporte por motocicletas em áreas urbanas.

A Justiça suspendeu temporariamente o serviço de transporte por moto na capital paulista, e a empresa de aplicativo envolvida interrompeu as corridas por moto. A família de Larissa pede justiça e responsabilização dos envolvidos.

