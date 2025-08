Falsos entregadores aplicam golpe em São Paulo Clientes perdem produtos para entregadores que simulam conclusão de serviço Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 15h11 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h11 ) twitter

SP: falsos entregadores pegam encomenda e fogem com os produtos

Em São Paulo, clientes têm sido vítimas do golpe da entrega fantasma, onde falsos entregadores contratados por aplicativos pegam encomendas e fogem com elas após simular a conclusão do serviço. A confeiteira Flávia Feitosa foi uma das afetadas, perdendo uma grande encomenda de doces morango do amor. Após retirar os produtos, o entregador cancelou a entrega, deixando Flávia com um prejuízo significativo. Ao buscar apoio na plataforma de entregas, ela recebeu apenas o reembolso do valor da corrida.

Outro caso semelhante ocorreu com Ronaldo, vendedor de espetinhos de camarão. O entregador chegou ao destino final, marcou a entrega como concluída e fugiu com a mercadoria. Para minimizar riscos futuros, recomenda-se que clientes documentem o processo de entrega com fotos do entregador e dos produtos. Após essas experiências frustrantes, tanto Flávia quanto Ronaldo estão reconsiderando o uso de aplicativos para suas entregas.

Assista ao vídeo - SP: falsos entregadores pegam encomenda e fogem com os produtos

