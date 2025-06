Família adota bode em Ferraz de Vasconcelos (SP) e diverte vizinhança Bafo, o bode, passeia pela cidade, interage com moradores e tem gosto peculiar por papéis Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 15h49 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h49 ) twitter

Casal adota bode como animal de estimação e encanta vizinhança com as qualidades do pet

Uma família em Ferraz de Vasconcelos (SP) adotou um bode chamado Bafo como animal de estimação, tornando-o uma atração local. Para evitar barulho e trânsito intenso, Bafo passeia diariamente em horários tranquilos. Ele tem uma dieta baseada em vegetais, mas é conhecido por mastigar papéis como boletos e documentos.

Esses passeios são essenciais para seu exercício físico e socialização com a comunidade. Bafo também demonstra afeto através de leves cabeçadas, consideradas gestos amistosos pelos moradores. A família planeja expandir sua companhia com a chegada de uma irmãzinha para ele no final do ano.

Assista ao vídeo - Casal adota bode como animal de estimação e encanta vizinhança com as qualidades do pet

