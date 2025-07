Família busca justiça por Beatriz após assassinato brutal em escola de Petrolina Marcelo da Silva aguarda julgamento enquanto família questiona investigação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 14h50 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h50 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Beatriz Angélica Mota, de 7 anos, foi assassinada em 2015 durante uma festa em Petrolina.

Marcelo da Silva foi identificado como suspeito e confessou o crime, mas depois negou a autoria.

A investigação do caso enfrentou críticas por falhas na preservação da cena do crime e no acesso a imagens.

A família de Beatriz acredita que ele não agiu sozinho e continua buscando justiça.

Quem é o Culpado? Entenda o caso da menina de 7 anos que foi assassinada com 42 facadas em escola

No dia 10 de dezembro de 2015, Beatriz Angélica Mota, de apenas 7 anos, foi brutalmente assassinada com 42 facadas durante uma festa de formatura no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora em Petrolina, Pernambuco. A menina havia saído para beber água quando desapareceu, sendo encontrada morta em uma sala próxima à quadra da escola.

Marcelo da Silva foi identificado como suspeito após seu DNA ter sido encontrado na faca utilizada no crime. Ele confessou o assassinato durante interrogatório policial, mas posteriormente negou a autoria em carta manuscrita, alegando coerção. A defesa questiona a validade das provas apresentadas contra ele.

A investigação do caso enfrentou várias críticas devido a falhas na preservação da cena do crime e problemas no acesso às imagens das câmeras de segurança. A família de Beatriz acredita que Marcelo não agiu sozinho e continua buscando justiça para sua filha.

Com mais de 400 testemunhos colhidos e horas de vídeo analisadas, Marcelo aguarda julgamento por júri popular. A comunidade permanece em busca de respostas definitivas sobre o trágico evento que tirou a vida de Beatriz naquela noite fatídica.

