Família continua buscas por Amanda Caroline após suspensão oficial Bombeiros de São Paulo interrompem operações por falta de evidências Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 16h21 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h21 )

O Corpo de Bombeiros de São Paulo suspendeu as buscas pelo corpo de Amanda Caroline devido à ausência de indícios que justificassem a continuidade das operações. Amanda, produtora de eventos de 32 anos, foi assassinada por seu ex-marido, Carlos Eduardo Ribeiro, que confessou ter descartado o corpo no rio Tietê. Apesar disso, o corpo ainda não foi encontrado.

Carlos Eduardo matou Amanda por asfixia em sua residência e, com a ajuda do irmão Henrique, envolveu o corpo em lençóis para transportá-lo até o rio. Ambos foram presos e enfrentam acusações de feminicídio e ocultação de cadáver. A ausência de pistas levou à suspensão das buscas pelos bombeiros, conforme protocolo em casos semelhantes.

A família de Amanda continua explorando as margens do rio Tietê com drones e recursos próprios na esperança de encontrar qualquer pista que leve ao corpo. Carlos Eduardo não aceitou o fim do relacionamento e temia que Amanda iniciasse um novo vínculo amoroso. Os filhos do casal aguardam respostas enquanto a família busca um desfecho digno para Amanda.

