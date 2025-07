Família Garnica: mãe é suspeita de envenenamento e roubo de joias Elizabete Arrabaça é acusada de matar a nora e a filha com veneno Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h46 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h46 ) twitter

Viciada em dinheiro e jogos online: filha de Elizabete Arrabaça diz que mãe roubou e vendeu joias

Viviane Garnica, irmã do médico Luiz Garnica, revelou à polícia que sua mãe, Elizabete Arrabaça, teria vendido suas joias sem permissão e é a principal suspeita de envenenar sua nora, Larissa Rodrigues, e sua própria filha, Nathalia Garnica. As investigações apontam que Elizabete estaria motivada por um vício em jogos online, buscando dinheiro para sustentar esse hábito.

O Ministério Público de São Paulo alega que Elizabete administrou doses diárias de veneno à Larissa durante dez dias, culminando em uma dose fatal em 21 de março. Larissa foi encontrada morta no apartamento em que vivia com seu marido, Luiz Garnica, em Ribeirão Preto. Luiz também está detido, e ambos enfrentam prisão temporária.

Além das acusações de envenenamento, Elizabete é suspeita de ter matado a filha Nathalia com o mesmo veneno. O corpo de Nathalia foi exumado, e exames confirmaram a presença do veneno. A polícia também investiga a morte do cachorro de Nathalia, que será exumado para determinar a causa da morte. As autoridades continuam a reunir evidências para encaminhar o caso à Justiça.

