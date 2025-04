Figurinista é encontrado morto em apartamento na zona sul de São Paulo Eduardo Francisco Salles vivia sozinho no Jardim Aeroporto; polícia investiga o caso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h26 ) twitter

Polícia acredita que figurinista encontrado em casa estava morto há pelo menos quatro dias

O figurinista Eduardo Francisco Salles, de 41 anos, foi encontrado morto em seu apartamento no Jardim Aeroporto, zona sul de São Paulo. Vizinhos sentiram um forte odor vindo do imóvel e acionaram a polícia. As autoridades acreditam que ele estava morto há cerca de quatro dias. Não havia sinais de arrombamento ou violência.

Eduardo era discreto e morava sozinho, raramente interagindo com os vizinhos. Moradores relataram que ele não era visto há dias e costumava frequentar um restaurante próximo sozinho. A polícia está investigando o caso como morte suspeita, ouvindo testemunhas e analisando resultados periciais para esclarecer o ocorrido.

