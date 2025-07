Filha é presa por suspeita de matar mãe para obter herança Patrícia Bittencourt usou clorofórmio para asfixiar a mãe e tentou queimar o corpo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 15h36 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h36 ) twitter

Filha é presa suspeita de matar a própria mãe para ficar com herança

Patrícia Bittencourt, de 53 anos, foi presa acusada de matar sua mãe, Mariana Bittencourt, para ficar com a herança. O crime ocorreu em 27 de abril; o corpo foi encontrado apenas em 4 de maio. Segundo a polícia, Patrícia usou clorofórmio para asfixiar a mãe e tentou incendiar o corpo para eliminar evidências.

Após cometer o crime, Patrícia viajou para Caraguatatuba (SP) e, ao voltar, informou à polícia sobre o desaparecimento da mãe. Durante a investigação, foram descobertas pesquisas no celular dela sobre métodos de asfixia com clorofórmio e como incendiar um corpo. A motivação seria financeira: ela havia gastado a herança do pai e dependia do suporte financeiro da mãe.

A polícia indiciou Patrícia por latrocínio e fraude processual. Ela retirou R$42 mil em dinheiro, um talão de cheques e o carro da mãe após o crime. O Ministério Público já apresentou denúncia contra Patrícia, que está detida à disposição da Justiça.

