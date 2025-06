Funcionário público encontra moedas antigas em fazendas de São Paulo José Eduardo utiliza detector de metais para descobrir relíquias históricas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 16h01 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h01 ) twitter

Caçador de tesouros brasileiro encontra relíquias de mais de 300 anos enterradas no interior de SP

José Eduardo, um funcionário público de 44 anos que reside em Taubaté, São Paulo, dedica seu tempo livre à busca de tesouros enterrados. Com o uso de um detector de metais, ele já encontrou moedas e outros objetos históricos em fazendas da região. Algumas das moedas descobertas datam do século XVIII, sendo a mais antiga de 1719.

A prática de detectorismo, que José Eduardo realiza há quatro anos, surgiu após uma tentativa frustrada de resgatar um pote de moedas que ele próprio havia enterrado décadas atrás. Hoje, seu acervo inclui mais de 500 peças, entre moedas do período colonial e imperial do Brasil, além de outros itens como anéis e talheres.

As buscas são realizadas principalmente em fazendas ao redor de Taubaté (SP). Com autorização dos proprietários, José Eduardo explora o solo em busca de objetos de valor histórico. Apesar de muitos itens estarem corroídos devido ao tempo que passaram enterrados, o valor atribuído por José é mais cultural e afetivo do que comercial.

Além das moedas, o acervo inclui peças como lamparinas e estribos de cavalo. Parte da coleção já foi exposta em um museu em Pindamonhangaba. A paixão pelo detectorismo não apenas preserva a história mas também mantém viva a esperança de encontrar novos tesouros a cada apito do detector.

Caçador de tesouros brasileiro encontra relíquias de mais de 300 anos enterradas no interior de SP

