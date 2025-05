Funkeiro MC IG admite simulação de roubo de joias Artista confessou que assalto foi estratégia para divulgar novo álbum Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 15h48 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h48 ) twitter

Funkeiro revela que forjou o próprio assalto de joias que estariam avaliadas em R$ 5 milhões

O funkeiro MC IG inicialmente afirmou ter sido vítima de um assalto em que joias avaliadas em R$ 5 milhões foram roubadas. Ele ofereceu uma recompensa de R$ 200 mil por informações sobre o caso. Recentemente, ele admitiu que tudo não passava de uma ação de marketing para promover seu novo álbum.

MC IG, com mais de um milhão de seguidores, usou um vídeo de segurança para descrever o ataque fictício. No vídeo, bandidos armados supostamente fugiram com uma maleta contendo as joias. O artista posteriormente revelou que a maleta continha apenas fotos e que a encenação visava atrair atenção para seu novo trabalho musical.

O caso gerou reações na comunidade e levantou questões sobre a ética dessas ações promocionais, especialmente quando envolvem falsas alegações de crimes. As autoridades podem investigar a situação considerando a possibilidade de comunicação falsa de crime se um boletim de ocorrência tiver sido registrado pelo funkeiro.

