Viga de obra do metrô cai de caminhão e causa congestionamento na zona leste de São Paulo

Uma viga da obra da Linha 15-Prata se soltou do caminhão na avenida Jacu Pêssego, importante via da zona leste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (14), e causou congestionamento. Nenhum funcionário ficou ferido. O Metrô emitiu uma nota se desculpando e afirmou que vai notificar a empresa responsável pelas obras para pedir esclarecimentos.



