Furto de aves no Orquidário de Santos expõe comércio ilegal em SP Animais silvestres são vendidos clandestinamente em condições precárias Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 16h15 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmera do Balanço flagra comércio ilegal de animais na zona leste de SP

Seis aves foram furtadas do Orquidário Municipal de Santos, onde estavam sendo tratadas para reintegração à natureza. Ladrões arrombaram viveiros em uma área restrita do parque, destacando o tráfico ilegal de animais.

Na zona leste de São Paulo, a venda clandestina de espécies como papagaios e tartarugas ocorre em condições inadequadas. Os animais são expostos ao sol e vendidos por preços baixos. Este comércio ilícito é proibido por lei.

A Secretaria do Meio Ambiente está reforçando a segurança no orquidário, enquanto a Polícia Civil investiga o furto com auxílio de imagens de câmeras para identificar os suspeitos. O tráfico ilegal de animais é um dos maiores do mundo, atrás apenas do tráfico de armas e drogas.

Assista ao vídeo - Câmera do Balanço flagra comércio ilegal de animais na zona leste de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!