Furto de moto gera dívida de R$ 30 mil para atendente em São Paulo Homem perdeu veículo em frente ao trabalho e enfrenta dificuldades financeiras Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 15h41 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h41 )

Atendente de hamburgueria tem moto furtada e acumula dívida de R$ 30 mil

Felipe, atendente em uma hamburgueria na Freguesia do Ó, São Paulo, enfrenta dificuldades após ter sua moto furtada. O veículo foi adquirido recentemente para complementar a renda familiar, mas agora ele lida com uma dívida de quase R$ 30 mil.

O furto ocorreu em frente ao local de trabalho de Felipe. Ele usava a moto para entregar marmitas durante o dia, aumentando sua renda mensal em até R$ 3 mil. Com o desaparecimento do veículo, perdeu essa fonte adicional de renda e ainda ficou com a dívida das parcelas do financiamento feito no nome do tio.

Felipe é pai de dois gêmeos e tem dois enteados. A moto era essencial para sustentar sua família. Após o furto, amigos e colegas se mobilizaram para ajudar. Ele registrou um boletim de ocorrência por furto, mas até agora não há pistas sobre o paradeiro do suspeito ou da motocicleta.

Apesar das dificuldades, Felipe permanece esperançoso em superar essa fase difícil e voltar a trabalhar para garantir o sustento da família.

