Gangue do silêncio furta moto em São Paulo sem fazer barulho Trio utiliza técnicas silenciosas para roubo em residência na zona norte Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h00 )

Gangue do silêncio: trio invade casa e toma cuidado para não fazer barulho

Na zona norte de São Paulo, três indivíduos conhecidos como a “gangue do silêncio” realizaram um furto em uma residência sem fazer barulho. Usando um alicate para cortar o cadeado do portão, eles arrastaram uma motocicleta para fora da casa em apenas seis minutos enquanto a vítima dormia no quarto ao lado da garagem.

Os ladrões se comunicavam por meio de sussurros e mímicas e conseguiram levar a moto avaliada em cerca de R$ 30 mil sem serem detectados. Além dos três que invadiram a casa, um quarto integrante estava em um carro monitorando a área para garantir que não houvesse presença policial.

O proprietário da moto, recentemente demitido, planejava utilizá-la para trabalhar com entregas. A polícia está investigando o caso, mas até agora os criminosos não foram localizados.

Assista ao vídeo - Gangue do silêncio: trio invade casa e toma cuidado para não fazer barulho

