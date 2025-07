Gangue feminina realiza furtos coordenados em lojas de São Bernardo do Campo Grupo entra nas lojas fingindo ser cliente e causa prejuízos significativos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h22 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h22 ) twitter

Gangue de mulheres rouba lojas na Grande São Paulo com ação coordenada de distração e furto

Uma gangue composta por mulheres está realizando furtos em lojas de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Elas utilizam táticas de distração para cometer os crimes, entrando nas lojas como se fossem clientes. Enquanto algumas mulheres distraem os funcionários, outras escondem mercadorias em bolsas e saem sem pagar.

As ações da gangue são frequentemente realizadas em grupos de sete a oito mulheres. Algumas integrantes ficam próximas às portas enquanto outras distraem os funcionários. Até agora, já foram registrados prejuízos significativos, com relatos de perdas financeiras de até R$ 50 mil em uma única loja. Câmeras de segurança capturaram as ações rápidas e eficientes das criminosas.

Apesar dos equipamentos de segurança e vigilância por câmeras, as ladras conseguem evitar a detecção, mesmo quando alarmes são acionados. Elas não se preocupam em serem filmadas e já retornaram a algumas das lojas após intervalos de tempo. As autoridades locais estão investigando os furtos para identificar e capturar as suspeitas, com informações sobre a localização do grupo sendo encaminhadas à polícia.

Assista ao vídeo - Gangue de mulheres rouba lojas na Grande São Paulo com ação coordenada de distração e furto

