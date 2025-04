Garçom é solto após Justiça apontar falhas em prisão por roubo de motos Bruno Morais Rodrigues foi identificado pelas vítimas pelas roupas e cabelo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 15h35 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Garçom detido, acusado de roubar duas motos, é solto após Justiça apontar falhas na prisão

Bruno Morais Rodrigues foi libertado após a Justiça de São Paulo identificar falhas em sua prisão. Acusado de roubar duas motocicletas na zona sul da cidade, ele foi detido enquanto estava com sua família em um bar. As vítimas o reconheceram com base nas roupas e características do cabelo. Bruno afirma ter passado o dia com seus familiares e apresentou álibis corroborando sua versão.

O caso ganhou destaque após ser abordado no programa BALANÇO GERAL da RECORD. A Justiça decidiu que Bruno responderá às acusações em liberdade devido à falta de provas suficientes para mantê-lo preso.

Embora não tenha sido inocentado, ele deve cumprir condições legais enquanto o processo segue. Entre elas estão a proibição de deixar São Paulo por mais de oito dias sem autorização e a obrigação de permanecer em casa durante a noite. Bruno e sua família continuam reunindo provas para provar sua inocência.

Assista em vídeo - Garçom detido, acusado de roubar duas motos, é solto após Justiça apontar falhas na prisão

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!