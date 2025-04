Agente de segurança reage a assalto e deixa criminoso baleado na região central de São Paulo

Um agente de segurança que estava sentado na frente de um estabelecimento reagiu a um assalto e deixou os criminosos baleados, no bairro do Pari, na região central de São Paulo. O policial estava trabalhando como segurança quando um homem armado em uma moto o abordou para anunciar um assalto. Ele sacou a sua arma e começou a alvejar o criminoso, que foi socorrido e levado ao hospital. O segurança não ficou ferido.



