Criminosos apanham de clientes em tentativa de assalto em adega na zona sul de São Paulo

Três criminosos acabaram apanhando dos clientes de uma adega que tentavam assaltar no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, no último domingo (30). Um deles estava armado e anunciou o assalto no estabelecimento lotado de pessoas, à luz do dia. Um dos clientes atacou o assaltante com uma faca e o fez derrubar a arma no chão. Os criminosos acabaram sendo imobilizados, porém, um deles conseguiu fugir.



