Garoto de 9 anos se torna fenômeno nas redes montando em porca

Menino que vai para a escola montado em um porco faz sucesso nas redes sociais

Gutinho Rocha, conhecido como o ‘Menino do Sertão’, é um garoto de apenas 9 anos que conquistou as redes sociais montando em sua porca de estimação, Foguete. Com sua autenticidade e habilidade com animais, ele cativou milhares de seguidores online.

Com o apoio de sua mãe Ana Paula e dos irmãos, que cuidam da produção dos vídeos, Gutinho tem usado a popularidade para ajudar na construção da casa da família. Além da porca Foguete, ele cuida pessoalmente de outros animais, como uma vaca e jumentinhos que obedecem aos seus comandos.

A fama nas redes proporcionou a Gutinho oportunidades de conectar sua simplicidade e amor pelos animais com admiradores ao redor do mundo. Sua história destaca-se como exemplo de como a internet pode transformar vidas através do talento genuíno.

Assista em vídeo - Menino que vai para a escola montado em um porco faz sucesso nas redes sociais

