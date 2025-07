Garoto de São Paulo cai em telhado após perder controle da bicicleta Nicolas Pierre de Souza, de 11 anos, saiu ileso do acidente inusitado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h42 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h42 ) twitter

Menino de 11 anos perde freio da bicicleta e cai no telhado de casa em São Paulo

Nicolas Pierre de Souza, um garoto de 11 anos, protagonizou um acidente curioso ao cair no telhado de uma casa em São Paulo depois de perder o controle da bicicleta durante uma descida. O incidente ocorreu quando sua bicicleta, sem freios, atingiu alta velocidade e colidiu com um muro baixo, levando-o a cair sobre o telhado. Felizmente, Nicolas não se feriu graças à ajuda do amigo Abner.

A cena foi capturada em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais após ser compartilhada por Jonatas Enrique, um influenciador digital. Nicolas relatou ter ficado temporariamente desorientado após a queda, mas sua mãe ficou aliviada ao saber que ele estava bem. A bicicleta também foi encontrada sem danos significativos no varal de um vizinho.

Assista ao vídeo - Menino de 11 anos perde freio da bicicleta e cai no telhado de casa em São Paulo

