Garrafa com mensagem percorre mais de seis mil km do Havaí à Flórida

Mãe e filha encontram garrafa na praia com mensagem escrita há mais de sete anos

Em uma caminhada tranquila por uma praia na Flórida, Paris e sua filha Josie descobriram algo surpreendente. Entre conchas e areia, encontraram uma garrafa de vidro contendo um origami e um bilhete datado de 17 de agosto de 2018. A mensagem incluía um número de telefone e havia sido lançada ao mar por dois irmãos no Havaí.

Dayton, autor do bilhete junto com seu irmão mais novo, relembra que lançaram a garrafa como parte de sua paixão por origamis e pela ideia de conectar pessoas ao redor do mundo. A garrafa percorreu impressionantes seis mil quilômetros pelo oceano Pacífico até ser encontrada na costa da Flórida.

A descoberta instigou mãe e filha a investigar a origem do bilhete. Elas rapidamente identificaram Dayton como seu autor. Inspiradas pela experiência, Paris e Josie agora planejam criar suas próprias mensagens em garrafas para lançar ao mar, esperando que outras pessoas também tenham a chance de encontrá-las.

