GCM atira em trabalhador após discussão de trânsito em Suzano Confronto no trânsito leva à morte de Francisco Faustino de Lima na Grande São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h04 )

Homem é morto a tiros por GCM durante briga de trânsito na Grande São Paulo

Francisco Faustino de Lima, de 58 anos, foi morto a tiros por um guarda civil metropolitano durante uma discussão de trânsito em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O incidente ocorreu após Francisco supostamente fechar o guarda, que estava à paisana em uma moto.

O desentendimento começou quando o guarda encostou na porta do carro de Francisco. Irritado, ele discutiu com Francisco e disparou três vezes contra ele. Francisco não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O guarda foi identificado como Cleiton Barros de Almeida e foi preso em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva, mantendo-o detido enquanto aguarda julgamento por homicídio. A família de Francisco busca justiça e respostas sobre a tragédia.

Maria do Socorro, esposa da vítima que estava no carro durante o incidente, não foi atingida pelos disparos.

