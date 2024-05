Balanço Geral |Do R7

Gente como a gente! Gottino posta foto no metrô de São Paulo e diverte internautas O apresentador do Balanço Geral é famoso pelo seu carisma e simpatia, e não poderia ficar de fora da trend; confira

Alto contraste

A+

A-

Exalando simpatia, Gottino conquista o público dentro e fora das telas (Reprodução/Instagram)

O jornalismo da RECORD vai muito além de notícias e, provando isso, o apresentador Reinaldo Gottino, que comanda o Balanço Geral, participou de uma trend que agitou a web. Em publicação mostrando o “ante e depois” da sua rotina no dia a dia, Gottino apareceu nos estúdios da emissora e, em seguida, no transporte público mais famoso de São Paulo.

Conhecido não apenas por noticiar os principais acontecimentos da capital paulista todos os dias, o apresentador tem outra marca registrada: seu carisma. Simpatia em pessoa, para Gottino não tem tempo ruim. Seja no trabalho ou no metrô, o que importa é manter o sorriso no rosto.

A sequência de fotos chamou atenção dos internautas por perceberem que podem encontrar o jornalista nas linhas metroviárias a qualquer momento. O público do programa se animou e, além de uma chuva de elogios, muitos depoimentos de encontros com o ‘Gottinão’ foram deixados nos comentários.

“O encontrei no circo, ele é super educado”, contou uma seguidora. “Inspiração”, afirmou outra. Teve, ainda, quem admitiu: “Assisto todos os dias”.

Publicidade

Confira a publicação:

Acompanhe o apresentador no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50, e aos sábados, às 13h, na tela da RECORD.