Golpe do falso advogado atinge vítimas em São Paulo Estelionatários fingem ser advogados para enganar pessoas e pedir dinheiro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 16h38 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h38 )

Golpistas fingem ser advogados e pedem dinheiro para liberar valores de causas supostamente ganhas

Um golpe envolvendo falsos advogados tem feito diversas vítimas em São Paulo. Criminosos entram em contato com pessoas afirmando que elas ganharam processos judiciais e solicitam pagamento para liberar valores supostamente devidos. Utilizando nomes, fotos e logomarcas de advogados reais, eles convencem as vítimas da autenticidade da comunicação.

Uma das vítimas perdeu quase R$ 10 mil após ser enganada por um suposto advogado que alegou que ela tinha direito a uma indenização. O golpista usou técnicas para evitar bloqueios automáticos das transferências bancárias solicitadas.

Ao perceber o golpe, a vítima procurou orientação legal e contatou seu banco para tentar reverter a situação. Outros clientes do mesmo escritório também foram alvo do golpe, resultando em um prejuízo total de R$ 23 mil. Especialistas em segurança digital alertam para a necessidade de confirmar informações diretamente com advogados conhecidos antes de realizar qualquer pagamento solicitado por meios digitais.

