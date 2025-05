Herança milionária leva à morte de pai e filho em Minas Gerais Crime planejado como operação policial envolveu familiares das vítimas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h09 ) twitter

Briga por herança de R$ 30 milhões termina com morte de pai e filho; irmã e cunhado estão presos

Elben, de 55 anos, e seu filho Gustavo, de 22, foram encontrados mortos após a caminhonete em que estavam cair em uma ribanceira entre Guidoval e Guiricema, Minas Gerais. Inicialmente tratado como acidente, o caso revelou-se homicídio após a descoberta de marcas de tiros nos corpos.

As investigações apontaram Lucimar Fofano, irmã de Elben, e seu marido Marlon César Martins como mandantes do crime motivado por uma herança de R$ 30 milhões. Pai e filho foram sequestrados por homens armados disfarçados de policiais e levados na caminhonete encontrada com os corpos.

Lucimar continuou trabalhando como médica em Uba até ser presa junto com Marlon. Três executores também foram detidos; seus nomes não foram divulgados. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

