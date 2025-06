Homem de 61 anos sobrevive após pedra de 317 kg cair sobre ele no Alasca Acidente ocorreu durante caminhada com a esposa em área isolada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 15h44 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h44 ) twitter

Homem sobrevive após ser esmagado por uma pedra com mais de 300 kg nos Estados Unidos

Kell Morris, de 61 anos, sobreviveu após ser atingido por uma pedra de 317 kg enquanto caminhava com sua esposa em uma área isolada no Alasca. Durante a caminhada, ele escorregou e causou um deslizamento de rochas, caindo cerca de seis metros na água. A pedra caiu sobre suas costas, mas ele escapou com ferimentos leves graças às rochas ao redor que sustentaram parte do peso.

Sua esposa utilizou sua experiência policial para enviar as coordenadas exatas para o resgate. Uma empresa de turismo que operava na região respondeu ao chamado de emergência com um helicóptero, permitindo que os socorristas chegassem ao local inacessível por terra.

Assista em vídeo - Homem sobrevive após ser esmagado por uma pedra com mais de 300 kg nos Estados Unidos

