Homem é arrastado por carro após tentativa de recuperar celular em São Paulo Vítima sofreu ferimentos graves após assalto em Pinheiros Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 15h51 (Atualizado em 28/04/2025 - 15h51 )

Homem é arrastado por carro após ter celular roubado em Pinheiros, na zona oeste de SP

Um diretor de cinema foi vítima de um roubo na Rua Simão Álvares, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Enquanto aguardava um motorista de aplicativo, ele teve seu celular roubado por criminosos em um SUV branco. Na tentativa de recuperar o aparelho, ele se jogou na janela do veículo, sendo arrastado por cerca de 500 metros. Ao cair no chão, sofreu um grave ferimento na cabeça e perdeu a visão de um dos olhos.

O incidente ocorreu em uma área movimentada conhecida por sua vida noturna. Testemunhas chamaram socorro e a vítima foi levada inconsciente ao Hospital das Clínicas. A quadrilha responsável tem agido nas primeiras horas da manhã, quando as vítimas estão mais vulneráveis. A polícia prendeu um suspeito no centro de São Paulo após identificação por testemunhas e apreensão de celulares roubados. As autoridades recomendam que as vítimas não reajam durante assaltos para garantir sua segurança pessoal.

