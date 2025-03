Homem é preso por atos obscenos em Suzano (SP) Mulher em bicicleta denunciou o comportamento indecente em via pública Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 16h32 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h32 ) twitter

Homem é preso após exibir suas partes íntimas dentro de carro em Suzano (SP)

Aleff Francisco Viana, de 31 anos, foi preso em Suzano, região metropolitana de São Paulo, após ser flagrado tocando suas partes íntimas dentro de um carro com as janelas abertas. Uma mulher que passava de bicicleta percebeu a ação indecente e começou a gritar para alertar outras pessoas.

A polícia foi acionada rapidamente e conseguiu localizar Viana. Ele foi levado à delegacia onde várias mulheres o reconheceram por crimes semelhantes. Segundo as autoridades, ele já tinha antecedentes no Paraná pelo mesmo tipo de delito. A defesa do acusado não foi encontrada para comentar o caso.

Assista em vídeo - Homem é preso após exibir suas partes íntimas dentro de carro em Suzano (SP)

