Homem é roubado em frente ao local de trabalho na Vila Mariana Criminoso levou celular, aliança e relógio da vítima Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 15h22 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h22 )

Homem é assaltado na porta do prédio onde trabalha na Vila Mariana, na zona sul de SP

Um homem foi vítima de roubo enquanto mexia no celular em frente ao prédio onde trabalha, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O assaltante exigiu que ele entregasse o aparelho, a senha de desbloqueio, além de uma aliança e um relógio. O incidente ocorreu às 16h30, e a vítima, assustada, caiu no chão.

O caso foi reportado à Polícia Civil, que está revisando as imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar e localizar o suspeito. Além do prejuízo material, a vítima está preocupada com o acesso do criminoso a informações pessoais e documentos armazenados no celular.

