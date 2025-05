Polícia encontra desmanche de veículos escondido atrás de parede falsa em São Paulo

A polícia encontrou um desmanche de veículos, com carcaças e peças automotivas, que era escondido por uma parede falsa no Jardim Marilu, bairro da zona leste de São Paulo. Os agentes conseguiram encontrar quatro endereços onde os desmanches aconteciam. As investigações caminham para que os responsáveis pelas atividades ilegais sejam encontrados e para entender como as mercadorias chegavam até lá. Ninguém foi preso até o momento.



