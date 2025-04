Homem em surto armado dispara contra vizinhos em São Paulo Conflito entre vizinhos no Parque São Domingos resulta em tiroteio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h40 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h40 ) twitter

Homem armado tem ataque de fúria e atira em duas pessoas na zona oeste de SP

Na zona oeste de São Paulo, um homem em surto armado disparou contra dois vizinhos após uma discussão. O incidente ocorreu no Parque São Domingos e resultou na morte do atirador. As vítimas foram levadas ao hospital, com uma delas em recuperação enquanto o estado da outra permanece desconhecido.

A Polícia Militar está no local preservando a área até a chegada das equipes da Polícia Científica e Técnica para a investigação. O autor dos disparos, que tinha histórico de depressão, deixou três filhos. A situação deixou a comunidade local em choque e os familiares do atirador estão abalados.

Assista em vídeo - Homem armado tem ataque de fúria e atira em duas pessoas na zona oeste de SP

