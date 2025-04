Motoqueiro encosta a roda na perna de homem e começa uma briga na zona leste de SP; veja as imagens

Um motoqueiro encostou a roda da moto na perna de um homem que entrava em uma farmácia com o seu amigo e começou uma briga, em Guaianases, na zona leste de São Paulo. As imagens das câmeras de segurança filmaram tudo. O motorista e o garupa foram em cima do homem que, quando tomou um tapa na cara, partiu para cima dos dois. O motoqueiro, que começou a confusão, acabou desmaiado na calçada. Já o garupa da moto foi embora. A polícia disse que nenhuma ocorrência foi registrada e procura entender a motivação da briga.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!