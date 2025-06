Homem mata companheira em SP e avisa sogra por mensagem João Canuto Nunes é procurado pela polícia após feminicídio em Guarulhos (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 15h20 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h20 ) twitter

Homem mata companheira em SP e manda mensagem para a mãe dela: ‘A sua filha está morta’

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, Ana Lúcia, de 46 anos, foi assassinada pelo companheiro João Canuto Nunes. Após o crime brutal, ele enviou uma mensagem à sogra informando sobre a morte da filha. João já era foragido da Justiça por crimes anteriores, incluindo estupro em Rondônia e homicídio em São Paulo.

O casal vivia junto há cerca de seis meses e tinha um histórico de discussões frequentes. Na noite do crime, vizinhos ouviram os gritos de Ana Lúcia, mas ninguém interveio. A polícia encontrou duas facas no local e continua as buscas pelo acusado.

Ana Lúcia era conhecida na comunidade por sua simpatia e habilidade como cozinheira. Após cometer o feminicídio, João foi visto saindo calmamente da casa antes de desaparecer de vista.

Assista ao vídeo - Homem mata companheira em SP e manda mensagem para a mãe dela: ‘A sua filha está morta’

