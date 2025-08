Homem nega envolvimento na morte de jovem em Manaus (AM) Izabele Dinelly Martins foi encontrada ferida após encontro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 16h30 (Atualizado em 01/08/2025 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Izabele Dinelly Martins, de 15 anos, foi encontrada ferida em Manaus após um encontro.

Um homem negou envolvimento, alegando ter deixado a jovem em um local que pensava ser sua casa.

Câmeras mostraram Izabele desorientada na rua antes de ser encontrada com sinais de espancamento.

A família pede justiça, afirmando que Izabele era querida e sem inimigos conhecidos.

Caso Izabele: homem que se encontrou com a jovem nega envolvimento na morte dela em Manaus (AM)

Izabele Dinelly Martins, de apenas 15 anos, foi encontrada gravemente ferida em Manaus após se encontrar com um homem que negou qualquer envolvimento em sua morte. Ele alegou ter deixado Izabele em um local que acreditava ser sua casa. No entanto, câmeras de segurança registraram a jovem desorientada na rua Cruzeiro do Sul antes de ser encontrada com sinais de espancamento.

O homem afirmou ter deixado Izabele em um endereço indicado por ela após um lanche, sem perceber que era um local diferente do pretendido. Ele recusou-se a levá-la até a universidade solicitada por ela devido ao cansaço. A polícia investiga o trajeto percorrido por Izabele para esclarecer como ela chegou ao local onde foi agredida.

A família da jovem clama por justiça. Eles descrevem Izabele como uma pessoa querida e sem inimigos conhecidos. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo crime.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!