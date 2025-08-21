Homem preso por abandonar cadela em aeroporto de Florianópolis Identificação feita com apoio da Anac e companhia aérea Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h30 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h30 ) twitter

Homem é preso após abandonar a própria cachorra em aeroporto de Florianópolis (SC)

Um homem foi preso após abandonar sua cadela no estacionamento do aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele foi impedido de embarcar com o animal e decidiu deixá-lo no local. A Polícia Civil de Santa Catarina, com a colaboração da Anac e da companhia aérea, identificou o suspeito.

Ao desembarcar no Distrito Federal, ele foi detido pela Polícia Federal e levado à Polícia Civil. Durante seu depoimento, confessou o abandono alegando não ter com quem deixar a cadela. No Brasil, abandonar animais é crime passível de até cinco anos de prisão e multa.

