Homem preso por abandonar cadela em aeroporto de Florianópolis
Identificação feita com apoio da Anac e companhia aérea
Um homem foi preso após abandonar sua cadela no estacionamento do aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele foi impedido de embarcar com o animal e decidiu deixá-lo no local. A Polícia Civil de Santa Catarina, com a colaboração da Anac e da companhia aérea, identificou o suspeito.
Ao desembarcar no Distrito Federal, ele foi detido pela Polícia Federal e levado à Polícia Civil. Durante seu depoimento, confessou o abandono alegando não ter com quem deixar a cadela. No Brasil, abandonar animais é crime passível de até cinco anos de prisão e multa.
