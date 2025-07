Homem se entrega à polícia após confissão de irmão sobre ataques a ônibus O irmão de Edson nega envolvimento nos crimes cometidos em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 15h20 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h20 ) twitter

Irmão do funcionário público preso por ataques a ônibus nega participação no crime

Sergio Campolongo, irmão de Edson, que está preso por realizar ataques a ônibus em São Paulo, se apresentou à polícia em São Bernardo do Campo. Edson confessou que Sergio participou de pelo menos duas ocasiões dos ataques. Durante as investigações, conduzidas pelo delegado Júlio Teixeira, foi identificado que um carro oficial do governo era usado nos crimes. Edson dirigia enquanto alguém no banco de trás arremessava objetos contra os ônibus.

Imagens de segurança ajudaram a ligar Edson aos ataques, mostrando-o em um local próximo a um dos incidentes. Sergio nega qualquer envolvimento nos atos de vandalismo. Seu advogado considera sua prisão desnecessária e afirma que ele se entregou voluntariamente. A polícia continua investigando para determinar a motivação dos crimes e aguarda o resultado do interrogatório de Sergio para novas pistas.

