Homem se passa por técnico e rouba videogame de criança em São Paulo

Criminoso se passa por técnico para enganar criança e roubar videogame na zona norte de SP

Na zona norte de São Paulo, um homem enganou uma criança ao se passar por técnico de videogames para roubar seu console. Usando o nome do pai do menino para ganhar confiança, ele entrou na residência alegando que precisava levar o videogame para atualização, mas fugiu com o aparelho, causando um prejuízo estimado de R$1.500 à família.

O criminoso tentou desativar as câmeras de segurança ao desligar a internet, mas os dispositivos continuaram gravando suas ações. A família só descobriu o crime à noite, quando o menino relatou o ocorrido aos pais.

A polícia investiga o caso e suspeita que o mesmo indivíduo tenha cometido um crime semelhante dias antes na zona leste de São Paulo, utilizando o mesmo método para enganar outra criança. As ocorrências foram registradas com poucos dias de diferença e a família espera que o criminoso seja identificado e preso.

Assista em vídeo - Criminoso se passa por técnico para enganar criança e roubar videogame na zona norte de SP

