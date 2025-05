Flagrante revela novos ângulos de agressão brutal a pedreiro no interior de SP

Novas imagens revelam a agressão brutal sofrida pelo pedreiro Miguel Grapiuna, de 53 anos. No flagrante, é possível ver quando Miguel desce de uma caminhonete com uma faca na mão e segue em direção a um bar. Minutos depois, ele é cercado, espancado e atropelado por um dos agressores. O crime ocorreu em Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo. Miguel continua internado, com fraturas no rosto e no braço, aguardando cirurgia. A família acredita que, no momento do vídeo, ele tentava recuperar a carteira com R$ 1.500 que havia sido roubada instantes antes. Até agora, dois suspeitos foram presos, dois menores de idade identificados e outros envolvidos ainda são procurados.



