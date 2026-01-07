Logo R7.com
Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta (07)

Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Íntegras|Do R7

Veja no quadro A Hora da Venenosa desta quarta (07): Influenciadora gera polêmica ao falar mal de Sasha Meneghel e Bruna Marquezine nas redes. E ainda: Leitura labial traduz o que o Zé Felipe falou para Ana Castela.

