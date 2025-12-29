Logo R7.com
Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (29)

Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Íntegras|Do R7

Veja no quadro A Hora da Venenosa desta segunda (29): Ray quer chamar filha da Belo de "Maria Soweta". E ainda: Influenciador xinga Luciano Huck na frente do filho dele.

