Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (05)

Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Íntegras|Do R7

Veja no quadro A Hora da Venenosa desta segunda (05): Ivete Sangalo chama atenção com caretas estranhas em show e vira assunto na web. E ainda: Cariúcha chora e explica arranhões em médico após confusão: 'Foi uma defesa'.

