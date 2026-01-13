Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (13)

Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Íntegras|Do R7

  • Google News

Veja no quadro A Hora da Venenosa desta terça (13): Mudança na voz de Virgínia intriga fãs e levanta suspeitas na web. E ainda: Zezé Di Camargo quase 'perde a cabeça' por causa de motorista; entenda.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • a-hora-da-venenosa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.