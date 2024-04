Alto contraste

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (8): Zezé Di Camargo e filho Igor trocam farpas na internet. Maiara é detonada por fãs após comportamento estranho em show. Filha de Perlla surge gritando na porta de Larissa Manoela. Bruna Marquezine é flagrada em clima de romance com João Guilherme. Carla Perez surpreende fãs e sobe no palco com o É o Tchan.