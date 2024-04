Eri Johnson posta foto com "novinha" e fãs pensam ser a neta dele O ator disse que é apenas uma amiga

Eri Johnson, de 62 anos, postou uma foto com uma jovem e os fãs acharam que era neta dele. O ator fez um post dizendo: “Minha amiga. Imagina, novinha pra caramba. Minha vizinha aqui do prédio. Já falaram tudo: neta, filha, namorada, esposa, ex. Mas é minha amiga mesmo, muito novinha".