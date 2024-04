Exclusivo: Hora da Venenosa revela detalhes da separação de Amado Batista com estudante 48 anos mais nova O fim do namoro aconteceu depois que a Laísa pediu para oficializar a relação

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Hora da Venenosa descobriu os detalhes da separação do cantor Amado Batista, de 72 anos, com a estudante Laísa Bittencourt, de 24 anos. A jovem deixou a casa onde os dois estavam morando em Goiânia e saiu de lá com todas as roupas. Laísa foi para Palmas, Tocantins, onde mora com a mãe. A mulher é 48 anos mais nova que o cantor e os dois ficaram juntos por sete anos.