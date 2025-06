Humorista tem prisão preventiva decretada após audiência de custódia Marcelo Alves dos Santos permanece detido por feminicídio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 16h05 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h05 ) twitter

Veja trecho da audiência de custódia de humorista que matou miss no Paraná

O humorista Marcelo Alves dos Santos confessou ter assassinado Raíssa Suellen após uma tentativa frustrada de aproximação amorosa. Durante a audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (11), sua prisão preventiva foi decretada, mantendo-o detido até o julgamento.

A audiência visava decidir se Marcelo responderia ao processo em liberdade ou detido. O juiz considerou a gravidade do crime e a confissão do réu para manter a prisão preventiva. A defesa argumentou que Marcelo possuía bons antecedentes e residência fixa, mas o juiz destacou a necessidade de resguardar a ordem pública.

O caso gerou grande repercussão devido às circunstâncias do crime, ocorrido após Marcelo atrair Raíssa com promessas de trabalho e fama. A decisão de mantê-lo preso foi baseada na gravidade do ato e na proteção dos direitos da vítima. O processo seguirá com Marcelo detido, aguardando o julgamento.

