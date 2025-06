Polícia prende idoso que matou quatro pessoas e levava vida normal na vizinhança

A polícia localizou e prendeu Francisco Ferreira da Silva, de 65 anos, em São Paulo. O idoso é suspeito de ter matado pelo menos quatro pessoas. Ele tinha uma identidade falsa no nome de José Brito, que começou a usar em Goiânia (GO), onde cometeu seu primeiro homicídio. Francisco era procurado há pelo menos 24 anos em três estados diferentes. A polícia suspeita que ele tenha cometido mais homicídios que ainda não foram registrados.



